日経平均株価の終値を示すボード。約1年1カ月ぶりに史上最高値を更新した＝12日午後、東京都中央区連休明け12日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は急騰し、終値は前週末比897円69銭高の4万2718円17銭となり、約1年1カ月ぶりに史上最高値を更新した。米中双方が関税の上乗せを回避したことを好感。上場企業の好決算も相場を押し上げた。幅広い銘柄で構成する東証株価指数（TOPIX）も大幅続伸し、取引時間中と終値での最高