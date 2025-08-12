プレミアムウォーターホールディングス [東証Ｓ] が8月12日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比31.6％増の18.8億円に拡大し、通期計画の65億円に対する進捗率は29.0％に達し、5年平均の18.6％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の15.6％→16.8％に上昇した。 株探ニュース