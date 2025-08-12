8月12日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、大阪・関西万博の入場券販売が黒字化目安の1800万枚到達について意見を交わした。 世界の中で日本のアイデンティティをどう打ち出すのか？ 大阪・関西万博の入場券販売が8日時点で約1810万枚となったことが、関係者への取材で分かった。開幕前