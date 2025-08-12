【新華社貴陽8月12日】中国貴州省にある草海国家級自然保護区でこのほど、雲海が出現した。湖面の上を薄い霧が絹のベールのようにたなびき、ときにはひとところに集まり、ときには広がり、保護区全体を包み込んだ。（記者/楊焱彬）