ロッテの種市篤暉投手が13日の日本ハム戦（エスコンフィールド）に先発することが発表された。日本ハムは山崎福也投手が先発する。種市は今季16試合に登板して4勝7敗、防御率3・56。4月下旬から7月中旬まで9試合白星から遠ざかったが、直近3試合はいずれも7回以上投げ、3失点以内に抑えている。日本ハム戦は4月15日以来で、エスコンでは今季初登板。右腕は「毎試合、四球が絡んだ失点であったりと、そういうところが課題にな