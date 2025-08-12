◇フィギュアスケート・サマーカップ最終日（2025年8月12日滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）女子フリーが行われ、SP10位の松生理乃（中京大）は126・00点をマークし、合計183・04点とした。ローリー・ニコル氏振り付けの「くるみ割り人形」。冒頭の3回転ループからジャンプを着氷していき、後半の3回転ルッツ―2回転トーループの連続ジャンプなども降りていく。柔らかな舞いで最後のスピンまで滑りきり、スタンディング