西武の松本航投手（28）が昨年9月21日・ロッテ戦以来、326日ぶりの1軍マウンドに臨む。相手は5連勝中の首位・ソフトバンクだが「（打線は）凄く厚みがあるけど、自分の投球で1人1人抑えていきたい。やってきたこと以上は出ないと思うので、自分のやってきたことをしっかり継続して出せるように」と意気込んだ。登板前日の12日はベルーナドームでノックなどの調整を終えると、マウンドに立って約15球の投球練習。異例の調整に