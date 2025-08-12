テノ．ホールディングス [東証Ｓ] が8月12日大引け後(15:30)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常損益は2億8200万円の黒字(前年同期は800万円の赤字)に浮上し、通期計画の4億円に対する進捗率は70.5％に達し、5年平均の54.6％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比37.9％減の1億1800万円に落ち込む計算