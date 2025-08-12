香川県 提供 香川県文化会館（高松市番町）1階の香川漆芸ショップが8月15日からキャッシュレス決済を導入します。 15日からクレジットカードや電子マネー、コード決裁での支払いが可能になります。 若手漆芸作家の育成を支援するため、香川漆芸ショップでは数カ月ごとに作家を変えながら作品を展示・販売しています。これまで支払いは現金のみでしたが、数万円や数十万円の作品もあり、利用客や販売