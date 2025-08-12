フレンドリー [東証Ｓ] が8月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の最終損益(非連結)はトントン(前年同期は500万円の赤字)に回復した。2四半期連続で債務超過(4000万円)となった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-1.0％→0.2％に改善した。 株探ニュース