ポンド買い反応、英雇用統計の結果を好感＝ロンドン為替 ポンドが買われている。４－６月期の英ＩＬＯ失業率は４．７％と前回から変わらなかった。４－６月の雇用者数は２３．８万人増と市場予想１８．５万人増を上回った。前回値は１３．４万人増だった。 ７月の有給従業員は８千人減と、減少はしたものの、市場予想２万人減を上回った。前回値は４．１万人減から２．６万人減に上方修正されている。また、