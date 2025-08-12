秋田朝日放送 県内企業の１７．８％が過去にサイバー攻撃を受けたことがあることが民間のアンケート調査でわかりました。 帝国データバンクは５月、県内企業１９４社を対象に「サイバー攻撃」についてインターネットによるアンケート調査を行い１０１社が回答しました。過去にサイバー攻撃を受けたことがあると答えた企業の割合は１７．８％で、このうち大企業が３０％、中小企