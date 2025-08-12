8月5日よりサウジアラビア・ジッダで開催されている「FIBAアジアカップ2025」。バスケットボール男子日本代表は、8月10日にグループステージ第3戦グアム戦をたたかい、102―63のスコアで勝利。通算2勝1敗、グループB・2位でグループステージを終え、本日8月12日（火）に行われる準々決勝進出決定戦（日本時間深夜0時45分〜放送）に駒を進めている。日本代表が惜敗したグループステージ第2戦イラン戦に続き、グアム戦をテレビ朝日特