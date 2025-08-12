故坂本九さんの長女で歌手の大島花子（51）が12日、自身のブログを更新。父で歌手の坂本九さんが犠牲となった1985年（昭60）8月12日の日航機墜落事故を振り返り、現在の心境をつづった。大島は「40年という数字は、数字に過ぎないにもかかわらずあまりに大きく、そしてもうそんなにという思いが交錯します。ですが一つ言えることはどれだけ時を経ても、悲しみや寂しさは消えることがなく、40年を経て、人の命の重みをますます強く