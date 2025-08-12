長栄 [東証Ｓ] が8月12日大引け後(15:31)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の経常利益(非連結)は前年同期比6.0％減の4.1億円に減ったが、4-9月期(上期)計画の6.8億円に対する進捗率は60.0％に達し、3年平均の56.2％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の20.9％→20.7％に低下した。 株探ニュース