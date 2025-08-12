お笑いコンビ、紅しょうがの稲田美紀が14日深夜放送されたテレビ朝日系「あのちゃんねる」に出演。エゴサーチで「怒ってた」と言われていたことを明かした。同番組では「夜中にツイ消し残しておくほどでもないけどモヤっとした話」というテーマでトークが進められた。稲田は「エゴサして気づいたけど、いや、別に怒ってへんからね」という“ツイート”を発表した。稲田は「『稲田』でエゴサしたりするんですけど、『紅しょうがの