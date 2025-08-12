[故障者情報]アルビレックス新潟は12日、MF星雄次が右膝前十字靭帯損傷と診断されたことを発表した。全治は手術後約8か月の見込みとなる。クラブによると、星は7月31日のトレーニングで負傷。今季はここまでJ1リーグ戦20試合、ルヴァンカップ1試合に出場していた。