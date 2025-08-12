タレントの若槻千夏が12日、都内で行われたABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『GIRL or LADY シーズン2』（24日スタート、毎週日曜後9：00）の取材会に出席し、13歳の娘の恋愛について本音を明かした。【集合ショット】誇らしげな顔を浮かべるアンミカ＆藤森慎吾ら取材会には若槻のほか、アンミカ、オリエンタルラジオ・藤森慎吾、平祐奈が参加。自身の娘に伝えたい結婚の条件を聞かれ、しばし悩む様子を見せた若槻。