ドジャースの山本由伸投手（２６）は１１日（日本時間１２日）に敵地アナハイムでのエンゼルス戦に先発し、４回２／３を投げ、６安打６失点、６三振６四死球で８敗目（１０勝）を喫した。打者２５人に９９球。防御率２・８４。チームは４―７で２連敗。地区２位パドレスと１ゲーム差となった。試合後の主な一問一答は以下の通り。――今日の敗因は「立ち上がりはいつも通り、もちろん意識して入ったんですが、先頭からホームラ