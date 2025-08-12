阪神・岩崎優投手が、12日の広島戦前の練習に合流した。岩崎は2日に腰の疲労を考慮され出場選手登録を外れていた。出場選手登録されれば、最短10日での1軍再昇格となる。今季はここまでチーム2位の39試合に登板し、防御率1・66としている。