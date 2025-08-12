パドレスのダルビッシュ有投手（３８）が１１日（日本時間１２日）、敵地ジャイアンツ戦に先発。６回４安打１失点６奪三振の好投で今季２勝目、歴代１位の日米通算勝利数を２０５に伸ばした。王者ドジャースに１差に迫る大きな勝利だった。ダルビッシュは敵地で序盤から走者を背負うも要所を締めて得点を許さず。だが味方が１点を先制した直後の６回二死走者なしで前レッドソックスのディバースに２２号同点ソロを浴びた。だ