第１０７回全国高校野球選手権大会第７日（１２日）の第２試合は岡山学芸館が松商学園（長野）に３―０と完封勝ちした。エース右腕の青中（３年）が１２４球を６安打無失点の完封劇を演じ「まず１勝取れたことがうれしい。地方大会と違って雰囲気を楽しめた。このマウンドに立てて、勝ちにこだわってやってきてよかった。コントロールを磨いてやってきて勝ちに結びついた」と笑顔を見せた。カーブ、スライダーで的を絞らせず、