埼玉・戸田市議の河合悠祐氏が１２日、川口市役所で会見し、「日本大和党（にほんやまととう）」の結党と川口市長選（来年１月２５日告示、２月１日投開票）に公認候補の第１号を発表した。河合氏は先月、政治団体「日本保守党」（石浜哲信代表）の離党を発表していたが、この日、新たに自身が代表、党首を務める政治団体「日本大和党」の設立を明かした。会見を前に河合氏の川口市長選出馬が一部で報じられたが、河合氏は