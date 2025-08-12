1985年の日航ジャンボ機墜落事故で亡くなった坂本九さん（享年43）の妻で女優の柏木由紀子（77）が12日、インスタグラムを更新し、墓参りを報告した。乗客・乗員合わせて520人が亡くなった事故から、きょうで40年。柏木は、長女・大島花子、次女・舞坂ゆき子とのスリーショットを公開し「40年目のお墓参りを家族そろってすませてきました」と明かした。「40年を機にたくさんの取材や出演もありました」と柏木。今月20日に発