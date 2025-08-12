大成建設が３日ぶりに反発。株価は一時１万６５円まで上昇し、初の１万円乗せを達成した。前週末８日の取引終了後、東洋建設に対して完全子会社化を目的とするＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表。海洋土木大手の同社をグループ傘下とすることによる業容拡大が期待されている。また、前週末８日に発表した第１四半期（４～６月）決算は、連結純利益が前年同期比２６．３％増の２９５億１００万円と同期とし