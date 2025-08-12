ＧＭＯインターネットグループ [東証Ｐ] が8月12日大引け後(15:31)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比12.2％増の283億円に伸びた。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比52.2％増の148億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の14.2％→21.4％に急上昇した。 株探ニュース