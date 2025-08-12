１２日の東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比８９７円６９銭高の４万２７１８円１７銭で終え、昨年７月１１日の水準（４万２２２４円０２銭）を上回り、史上最高値を更新した。取引時間中は一時４万２９９９円７１銭まで上昇し、４万３０００円に迫る場面があった。 出所：MINKABU PRESS