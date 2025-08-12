俳優の比嘉愛未さんが自身のインスタグラムを更新。北海道旅行の様子を公開しました。 【写真を見る】【 比嘉愛未 】「Summer vacation」函館の赤レンガから支笏湖まで北海道旅行を満喫毛ガニ、ウニ、イクラ…豪華すぎる海の幸に舌鼓比嘉さんは、「Summer vacation」と一言コメントし、「#trip #北海道 #2025」というハッシュタグを添えて複数枚の写真を投稿しました。 比嘉さんは湖のほとりで微笑む姿や、支笏