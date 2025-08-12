故延徳春（ヨン・ドクチュン）韓国プロゴルフ協会（ＫＰＧＡ）顧問が日本オープン優勝カップで本名を取り戻した。ＫＰＧＡは１２日、ソウルプレスセンターで「大韓民国１号プロゴルフ選手、故延徳春氏の歴史と伝説を復元する」行事を開き、日本オープン選手権大会の記録訂正と優勝トロフィー復元記念式を進行した。延徳春は日帝強占期だった１９４１年、日本プロゴルフ最高権威の大会、日本オープンで４ラウンド通算２オーバー、２