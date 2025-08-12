気象台は、午後3時28分に、大雨警報（土砂災害）を萩市、長門市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山口県・萩市、長門市に発表 12日15:28時点西部、中部では12日夕方まで、北部では12日夜遅くまで、土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■下関市□大雨警報・土砂災害12日夕方に警戒■宇部市□大雨警報・土砂災害12日夕方に警戒■山口市□大雨警報・土砂災害12日夕方に警戒■萩市□大雨警