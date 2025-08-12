気象台は、午後3時24分に、洪水警報を帯広市、音更町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を帯広市、音更町、幕別町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・帯広市、音更町に発表 12日15:24時点十勝地方では、12日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■帯広市□大雨警報【発表】・浸水12日夕方に警戒1時間最大雨量30mm□洪水警報【発表】12日夕方に警