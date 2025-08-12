戦後80年にあたり、天皇皇后両陛下が9月に被爆地・長崎県を即位後初めて訪問されることが決まりました。長女の愛子さまも一部の日程に同行されます。宮内庁によりますと、両陛下は長女の愛子さまを伴い、9月12日に長崎市内に入り、平和公園で花を手向けるほか、「長崎原爆資料館」で被ばく者や被爆体験を語り継ぐ人たちと懇談し、翌13日には原爆養護ホームを訪問されるということです。陛下は2月の記者会見で、戦後80年にあたり「