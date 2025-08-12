左から：「明治ミルクチョコレートビッグパックハロウィン」「きのこの山とたけのこの里ハロウィン」明治は、ハロウィン限定パッケージ商品「明治ミルクチョコレートビッグパックハロウィン」「きのこの山とたけのこの里ハロウィン」「アポロ袋ハロウィン」「果汁グミスマートパックぶどうハロウィン」を、8月19日から、一部経路除く全国で発売する。左から：「アポロ袋ハロウィン」「果汁グミスマートパックぶどうハロウィン」昨