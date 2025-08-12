俳優の村井國夫（80）、音無美紀子（75）夫妻が12日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。長女と夫が結婚のあいさつに来た時の心境を語った。今年長女で女優の村井麻友美が結婚。麻友美がボーイフレンドとあいさつに来た時のことを振り返り、音無は「“お話があるんですけど”って2人並んで」と回想。村井の様子については「“僕は話がないから”ってさっさと…“いや、僕は聞かなくていいから”っ