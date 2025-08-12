インターネットの掲示板にAKB48の元メンバーに対する殺害予告を書き込んだとして、20代の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者無職の村田裕一朗容疑者（26）は8月、元AKB48の村山彩希さんに対して、インターネット掲示板に「虐殺するから楽しみにしとけや」などと殺害を予告する内容を投稿した脅迫の疑いがもたれています。警視庁によりますと村田容疑者は去年、村山さんに対する別の脅迫事件で懲役6カ月の判決を受