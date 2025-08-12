東大阪大柏原戦に先発した尽誠学園・広瀬＝甲子園尽誠学園は広瀬が投打で活躍した。五回は木下の適時打で1点を先制し、なお2死満塁の好機で広瀬が2点適時打を放った。投げてはテンポ良く内外角を突いて、6安打の無四球完封だった。東大阪大柏原は単打のみで好機が少なく、八回1死一、二塁も生かせず。五回の守備は2死無走者から川崎が打たれ、継投も決まらなかった。