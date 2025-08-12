宮内庁は12日、天皇、皇后両陛下が国民文化祭出席などのため、9月12〜14日に長崎県を訪問されると発表した。これに併せて戦後80年の戦没者慰霊として長崎市の平和公園で原爆落下中心地碑に供花する。慰霊には長女愛子さまも同行する。