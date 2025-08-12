2000年代にヒット曲を連発したロックバンド・ORANGE RANGE。7月2日に公式YouTubeチャンネルにて、2025年「ナツい夏★プロジェクト」の一貫として、令和に再撮影された『イケナイ太陽』のMVを公開した。『イケナイ太陽』は、平成ど真ん中の2007年リリースの17枚目シングル。フジテレビ系の火曜夜9時の枠で放送された堀北真希さん主演のドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』のオープニングテーマとしても人気の楽曲