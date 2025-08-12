鹿島アントラーズは12日、横浜F・マリノスからFWエウベルが完全移籍加入することを発表した。背番号は「18」に決定している。エウベルは1992年5月27日生まれの現在33歳。クルゼイロやコリチーバ、スポルチ・レシフェ、バイーアなど母国ブラジルで複数のクラブを渡り歩いた後、2021年1月に横浜FMへの完全移籍加入を果たす。初年度からウイング（WG）の主軸として活躍すると、2022年には明治安田J1リーグ制覇に大きく貢献し、リ