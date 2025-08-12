関西エアポート神戸は、ランイベント「神戸空港ラン」を8月30日に開催する。神戸空港の国際線チャーター便就航を記念するもの。参加者は神戸空港第2ターミナルビルをスタートし、誘導路と滑走路を含む約5キロメートルを40分以内で走る。対象は18歳以上で、定員200名。申込は先着順となる。申し込みはランジャーニーのイベントページから行い、当日は本人確認書類が必要。早朝開催のため公共交通機関が利用できず、自動車で来場する