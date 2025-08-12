タイ・ライオン・エアは、札幌/千歳〜高雄〜バンコク/ドンムアン線を12月1日に開設する。月・水・金曜の週3往復を運航する。機材はボーイング737型機を使用する。所要時間は札幌/千歳発が9時間25分、バンコク/ドンムアン発が8時間25分。札幌/千歳とバンコク間はこの他に、スワンナプーム発着でタイ国際航空が直行便、タイ・ベトジェットエアが経由便、ドンムアン発着でタイ・エアアジアXが直行便として運航している。■ダイヤSL393