今季J１リーグで最下位に沈むアルビレックス新潟にショッキングなニュースが舞い込んできた。ボランチとして重宝されてきた星雄次（33歳）が７月31日のトレーニングで負傷。診察の結果、右膝前十字靭帯損傷と判明し、全治は「手術後約８か月の見込み」と発表された。今季開幕スタメンを飾った星はここまでリーグ20試合に出場し、プレー時間は1499分とチームの中核を担っていた。それだけに、このタイミングでの負傷離脱は痛