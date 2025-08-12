ロッテの種市篤暉投手（２６）が１３日の日本ハム戦（エスコンフィールド）に先発。チーム最多タイの５勝目に向けて、「５連戦の頭での先発なので、なるべく長いイニングを投げてチームの勝利に貢献できるように精いっぱい、頑張ります」と好投を誓った。ここ３試合、７回以上３失点以内と状態は上昇中。前回登板の５日・ソフトバンク戦（ゾゾ）は８回途中まで３失点に抑え、４勝目を挙げた。力強い直球を主体に１２三振を奪う