「1時間に30mmの雨」と聞いて、どれくらいの雨かピンときますか？また、「激しい雨」と言われて、どれくらいの雨をイメージするでしょうか？この記事では、雨の強さとその目安について、具体的な数値やイメージを交えて解説します。また、雨の強さによって、私たちの暮らしにどのような影響があり、どのような点に注意したらよいかについてもお伝えします。そもそも「雨の強さ」とは＝1時間あたりの雨量「雨の強さ」は、1時間あた