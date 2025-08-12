九州を中心とした大雨について、専門家は、大量の水蒸気を含んだ暖かく湿った空気が日本の南と西から流れ込み、九州上空で合流したことで「線状降水帯」が発生したと分析している。気象庁によると、九州北部から本州の日本海側沿岸にかけて延びた前線がここ数日、停滞している。この前線と前線上の低気圧に向かって暖かく湿った空気が九州上空に流れ込み、雨雲を生んだ。九州大の川村隆一教授（気象学）は、日本の南側にある