ニューストップ > スポーツニュース > プロ野球ニュース > 広陵の辞退で不戦勝となった津田学園、甲子園での練習機会設けると本… 甲子園球場 高校野球 プロ野球ニュース デイリースポーツ 広陵の辞退で不戦勝となった津田学園、甲子園での練習機会設けると本部発表 2025年8月12日 15時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 夏の甲子園で、広陵の辞退により2回戦が不戦勝となった津田学園（三重） 大会本部が、14日の第3試合終了後に練習機会を1時間設けると発表した 3回戦まで時間が空くことから、監督が練習機会について希望していた 記事を読む