「東京の家じまい」を宣言していた米ロサンゼルス在住の女優・桃井かおりが１２日（日本時間）、インスタグラムを更新。空っぽになった自宅の様子を公開した。桃井は今年６月、「実は人生最大の断捨離中！！東京の家じまい８トン以上の我が愛しきゴミを捨て、４００個の段ボール移動」と報告していた。８月２日には、「２家に及ぶ父と母の遺品整理」についてつづり、６日には「入りきらない家具を山の家に移動」と家具や調