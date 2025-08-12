相続税の節税策として、生前贈与を受けるケースもあるでしょう。 その際、今回のケースのように、祖父から「100万円ずつ3年に分けて渡すから贈与税はかからない」と言われた場合、一見すると、贈与税の基礎控除の範囲内に収まっているため問題なさそうに思えます。しかし、そのようなケースでは、「定期贈与」とみなされるリスクも存在します。 本記事では、贈与税の仕組みと注意点、そして定期贈与と