８月１０日のＵＨＢ賞を勝ったフィオライア（牝４歳、栗東・西園正都厩舎、父ファインニードル）は、キーンランドＣ（８月２４日、札幌・芝１２００メートル）に向かう。鞍上は調整中。昨年のケンタッキーダービー５着馬で、１月の瀬戸Ｓを勝ったテーオーパスワードは松山弘平騎手との新コンビで名古屋城Ｓ（８月３０日、中京）で復帰へ。同レースには９日の三河Ｓを勝ったポッドロゴも、引き続き長岡禎仁騎手で参戦する。１