１１日、ＣＩＦＴＩＳの記者説明会で撮影したマスコット「福燕（フーイェン）」。（北京＝新華社記者／張晨霖）【新華社北京8月12日】中国北京市石景山区の新首鋼ハイエンド産業総合サービス区（首鋼園区）で11日、中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）の記者説明会と会場見学会が行われた。CIFTISは9月10〜14日に同園区で開催される。１１日、首鋼園区の風景。（北京＝新華社記者／張晨霖）１１日、ＣＩＦＴＩＳの記者説明会で